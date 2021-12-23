В Sabre назначен новый президент компании

23 декабря 2021 г., 12:36

0

Tweet

Компания Sabre, один из крупнейших поставщиков цифровых решений для мировой индустрии туризма, объявляет о назначении Курта Экерта (Kurt Ekert) на должность президента.



Как отмечается, таким образом компания разделяет роли CEO и президента корпорации в рамках стратегии по формированию команды лидеров для будущего Sabre. Решение о назначении вступает в силу 3 января 2022 года.



Курт Экерт будет курировать все направления бизнеса и технологические операции Sabre, включая цифровую трансформацию компании. Он будет подчиняться Шону Менке (Sean Menke), который продолжит исполнять обязанности CEO и сосредоточится на ускорении выполнения стратегических планов, направленных на усиление бизнеса компании, реализацию ее видения и создание долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон.



«Мы твердо уверены в повсеместном восстановлении индустрии, как в сфере бизнес-путешествий, так и туристических поездок. Мы направляем наши стратегические усилия на использование новых возможностей после пандемии и создание ценности для акционеров – с прицелом на реализацию нашего видения по формированию нового рынка персонализированных путешествий. Назначение Курта Экерта президентом Sabre, с его обширным опытом работы в отрасли, особенно в области управления деловыми поездками и глобальной дистрибуции, ­– это важный шаг на пути к достижению этой цели», заявил Шон Менке.



Последние пять лет Курт Экерт был президентом и CEO Carlson Worldwide Travel (CWT). Там он, как отмечается, спланировал цифровую трансформацию и обеспечил существенный финансовый рост, в частности, расширил портфель контрактов на 7 млрд долл. Экерт обладает обширным опытом в сфере дистрибуции. Ранее он работал в качестве исполнительного вице-президента и коммерческого директора Travelport Worldwide, Ltd, где возглавлял комплексные операционные изменения, которые позволили успешно провести IPO в 2014 году. До этого он также занимал руководящие должности в Gulliver's Travel Associates (GTA), Orbitz Worldwide, Cendant и Continental Airlines, а также различные позиции в советах директоров, в том числе в eNett и Carlson Travel Inc.



В Sabre Экерт будет отвечать за работу направлений Travel Solutions и Hospitality Solutions, технологические разработки и операции, а также исследовательское подразделение Sabre Labs.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою