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В рейтинге ведущих поставщиков смартфонов отмечены изменения

4 февраля 2020 г., 9:35
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В рейтинге ведущих поставщиков смартфонов отмечены изменения

По оценкам Counterpoint по итогам последнего квартала 2019 г. мировой рынок смартфонов вырос на 3% «YoY», однако в целом за год — сузился на 1%. Таким образом, рынок сокращался второй год подряд, однако относительно 2018 г., когда негативная динамика составила 4%, спад замедлился.

Несмотря на санкции со стороны США, Huawei опередил Apple и стал вторым крупнейшим брендом. Посодействовал этому рынок Китая, где за компанией оказалось почти 40% рынка. В Поднебесной разошлось более 60% выпущенных Huawei смартфонов.

Рынок продолжил консолидацию — подконтрольная пяти крупнейшим брендам доля за год выросла с 65 до 66%.

Ведущим поставщиком моделей с поддержкой 5G оказалась Samsung, за год отгрузившая свыше 6,5 млн подобных устройств.

В финальной четверти года поставки iPhone выросли на 11% «YoY» и это при том, что в портфолио Apple пока что отсутствуют 5G-модели.

Наиболее динамично развивающимся брендом оказался realme. Ориентированный на Индию и другие развивающиеся страны вендор улучшил показатель предыдущего года на 453%.

Вопреки тому, что в 2019 г. на долю 5G-моделей пришлось не более 1% общих поставок, в 2020 г. прогнозируемая доля способна увеличиться до 18%.


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