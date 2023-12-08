В рамках оборонного кластера Brave1 тестується платформа OSINT-розвідки Kolossal

8 декабря 2023 г., 8:25

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Щодня ворог оприлюднює в інтернеті десятки фото й відео, на яких засвічує свої позиції, розташування та техніку. Ці відкриті дані можуть бути корисними для військових. Але щоб їх віднайти, перевірити та використати, потрібно передивитись тисячі сторінок у соцмережах, сотні різних вебсайтів та інших ресурсів.

У Силах оборони вже є підрозділи, які фахово проводять розвідку на основі відкритих джерел (OSINT) та збирають корисну інформацію. Але це можуть робити не всі військові, особливо на фронті. Тому українська команда розробників з DeepstateUA створила платформу Kolossal.

Це потужна технологія, яка вміє збирати та обробляти масиви OSINT-даних, а потім перетворювати їх на просту й зрозумілу інформацію. На інтерактивній мапі воїни зможуть перевірити або уточнити конкретні деталі, щоб краще спланувати дії. Адже якісні розвіддані – основа успішної протидії ворогу.

Зараз команда розробників проводить бета-тестування технології, а також на основі відгуків користувачів удосконалює інструменти Kolossal, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

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