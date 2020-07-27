В рамках конференции Inspire анонсированы обновления Azure

27 июля 2020 г., 9:35

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В рамках ежегодной конференции Inspire компания Microsoft объявила о развитии технологий для поддержки своей партнерской экосистемы и в частности анонсировала обновления Azure.



«Наша партнерская экосистема является движущей силой цифровых преобразований во всем мире, – заявила корпоративный вице-президент по работе с партнерами корпорации Microsoft Гавриелла Шустер. – Каждый год мы слышим многочисленные истории успеха заказчиков со всего мира из различных индустрий, которые состоялись благодаря инновациям, преданности делу и сервису наших партнеров. Но за прошедший год, и особенно за последние несколько месяцев, мы воочию убедились, что именно предлагает наше партнерское сообщество в кардинально меняющемся мире – это неограниченный потенциал. Потенциал для адаптации, инноваций и достижения большего».



Представлены усовершенствования решения Azure Lighthouse, которые были разработаны на базе обратной связи от клиентов, добавляют поддержку многофакторной аутентификации и управления привилегированным доступом (Privileged Identity Management, PIM).



Выпущены два новых пособия, призванных помочь партнерам строить эффективные облачные экосистемы: сборник Microsoft Azure Center of Excellence, который рассказывает партнерам о том, как масштабировать ориентированную на Azure практику, и сборник App Innovation Practice Development, в котором описывается потребительский спрос на облачные приложения и то, как партнеры могут добиться успеха с помощью технологий Microsoft.



Azure Stack HCI, новейший продукт в портфеле гибридных технологий Microsoft, который в настоящее время находится на публичном предварительном тестировании, обеспечивает новые возможности для центров обработки данных заказчиков. По мере того, как клиенты все чаще перемещают рабочую нагрузку в облако, чтобы сэкономить деньги, повысить эффективность и внедрить инновации, Microsoft стремится предоставить им больший выбор и лучшие решения для удовлетворения их потребностей в гибридных технологиях. Среди ключевых партнеров, уже поставляющих решения Azure Stack HCI, – Dell EMC, HPE и Lenovo.



Так, например, анонсированы пакеты услуг для Lenovo Managed Services, которые предназначены для оказания помощи малому и среднему бизнесу, чтобы обеспечивать поддержку производительности, безопасности и эффективности программного обеспечения Microsoft.



Усовершенствования Azure Migrate позволяют клиентам реагировать на быстро меняющиеся условия в максимально короткие сроки, за счет более детальной оценки ЦОД, обеспечения миграции серверов и добавления возможной модернизации приложений путём их контейнеризации. Помимо этого, внедряется поддержка оценки решений Azure VMware.

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