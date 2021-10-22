В пятерке самых дорогих брендов технологические компании

22 октября 2021 г., 16:18

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Консалтинговая компания Interbrand, входящая в группу Omnicom, представила свой очередной ежегодный рейтинг Top100 самых дорогих брендов в мире.



Как сообщается, первая тройка осталась неизменной — на их долю приходится треть стоимости брендов всего рейтинга. Причем общая оценка всех входящих в Interbrand Top100 выросла за год на 15% до 2,3 трлн долл.

Девятый год подряд возглавляет список Apple, и за прошедший год стоимость ее бренда укрепилась на 26% до 408,3 млрд долл. У занимающей, как и год назад Amazon, бренд оценили в 249,3 млрд долл., что на 24% выше, чем было год назад. Стоимость имиджевых активов Microsoft выросла на 27% до 210,2 млрд долл.



Первый пять мест в рейтинге занимают технологические компании. На четвертом месте Google с оценкой в 196,8 млрд долл. А на пятом Samsung - нее бренд оценили в 75,6 млрд долл.

Наблюдатели отмечают, что компании из технологического сектора продемонстрировали наиболее активный рост в рейтинге Interbrand Top100 - стоимость их брендов увеличилась на 26%. А самой быстрорастущей стала Tesla, она поднялась за год с 40-ой строчки на 14-ю - рост на 184% до 36,3 млрд долл. И за ней следует еще пятерка ИТ-компаний замыкающих Top20 — Facebook, Cisco, Intel, IBM, Instagram, SAP.

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