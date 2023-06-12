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В планах на цей рік близько 20 нових електронних послуг в «Дії»

12 июня 2023 г., 10:35
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду щодо реалізації реформи диджиталізації. «Ефективна цифрова держава. Один із десяти пріоритетів уряду на цей рік. Три ключові напрямки. Перший – цифровізація послуг для громадян та бізнесу. Другий – ефективний держапарат, який працює за сучасними моделями та підходами. Третій – ефективне управління державним майном, що передбачає продовження приватизації та реформу корпоративного управління», – зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення в «Дії» було запущено понад 20 нових електронних послуг. За його словами, в активній роботі «Мінцифри» ще стільки ж проєктів на цей рік, зокрема розмитнення авто в «Дії», «єАкциз», розширення функціонала «єЧерги» та «єВідновлення» тощо.

Також продовжується робота над створенням «Центру уряду», аби прибрати дублювання функцій на рівні міністерств. Розвивається система HRMIS, що покращить управління людськими ресурсами в держорганах. Стратегічна мета уряду – оцифрувати всі ключові послуги для бізнесу та громадян.

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