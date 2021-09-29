В Microsoft Store будут допущены магазины приложений Epic Games и Amazon

29 сентября 2021 г., 12:05

Как сообщает The Verge, компания Microsoft допустит интеграцию в свой магазин приложений для Windows сторонних площадок, начавя с Amazon.com и Epic Games.



«Как и любое другое приложение, сторонние приложения для витрины будут иметь страницу с подробными сведениями о продукте, которую можно будет найти с помощью поиска или прямым просмотром. Для пользователи Windows это будет также легко, как и с любым другим приложением в Microsoft Store», заявил Джорджио Сардо (Giorgio Sardo) руководитель Microsoft Store.

Microsoft ранее заявляла, что разработчики смогут получать до 100% дохода от продаваемых в ее магазине приложений (за исключением игр), если при этом будут использоваться альтернативные платежные платформы. Также в апреле появлялась информация, что компания может сократить получаемую долю от продаж игр независимых разработчиков с нынешних 30% до 12%.



Ожидается, то обновлённый Microsoft Store для Windows 11 начнет работу до конца нынешнего года.

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