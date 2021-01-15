В Корее создано покрытие, залечивающее повреждения дисплеев

15 января 2021 г., 14:15

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Высокая прозрачность в сочетании с механической прочностью обеспечили бесцветному полиимиду (CPI) широкое коммерческое использование, в том числе в гибких и складных дисплеях мобильных продуктов. Дополнить этот материал встроенной функцией саморемонта мелких механических повреждений смогла команда Корейского научно-технического института (KIST) и университета Ёнсе.

Их подход основан на использовании прозрачного масла из семян льна. Оно легко затвердевает при комнатной температуре и поэтому часто применяется как защитное покрытие для консервации произведений искусства.

Исследователи изготовили микрокапсулы, наполненные льняным маслом; затем смешали их с силиконом и нанесли на бесцветный полиимид. При механическом повреждении микрокапсулы лопаются, льняное масло растекается на повреждённом участке и затвердевает, «заживляя» его.

В отличие от других подходов, такой саморемонт локальных повреждений не требует нагрева и применим не только к мягким материалам. Он также обеспечивает преимущество ускоренного «заживления» под воздействием влаги или ультрафиолета: на устранение 95 процентов повреждений уходит не более 20 минут.

Авторы публикации в международном научном журнале Composite Part B: Engineering считают, что их разработка предоставляет радикальное решение проблем восстановления физических свойств и продления срока эксплуатации поврежденных полимерных материалов, используемых в электронном оборудовании.

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