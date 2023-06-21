В енергомережу України додано ще 100 МВт після завершення ремонту блоку теплової генерації

21 июня 2023 г., 8:25

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Міністерство енергетики України повідомило, що з планового ремонту, який відбувається в межах наймасштабнішої ремонтної кампанії енергетичних об’єктів за часи незалежності, вийшов черговий блок теплової генерації. Він додасть у мережу 100 МВт додаткової потужності.

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Це важливо для якісної підготовки до опалювального сезону.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області. Знеструмлено 2 населених пункти.

Через технологічні порушення, що виникли на одній з ТЕЦ, зранку 20 червня у Києві тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів. Наразі всіх заживлено за резервною лінією. Причини аварії уточнюють. Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі на Київщині.

Через негоду (грозовий шторм) вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Харківщині бригадам учора вдалося заживити понад 10 тисяч споживачів.

Загалом за добу енергетики повернули світло майже 26 тисячам абонентів у прифронтових та прикордонних областях.

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Херсоні заживили понад 370 споживачів, загалом по місту залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч абонентів. У деокупованій частині Херсонській області залишається знеструмленим 1 населений пункт, майже 1000 споживачів. На Миколаївщині знеструмленими лишаються понад 100 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 20 МВт*год. Експорт відсутній.

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