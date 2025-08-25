В DOT-Chain Defence тепер військовим доступні БпЛА від 20 виробників

25 августа 2025 г., 8:15

0

Tweet

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони уклала нові контракти з 6 виробниками для забезпечення ЗСУ зброєю через ІТ-систему DOT-Chain Defence. Відтепер військові можуть обирати безпілотники від 20 виробників серед 146 доступних в системі моделей. Загалом з моменту першого замовлення 31 липня через маркетплейс зброї на фронт поставлено безпілотників на 127 млн грн.

Зокрема, за новими контрактами стали доступні дрони наступних компаній:

Gurzuf Defence

Quantum-Systems

SKYRIPER

Warbirds

ТОВ «ВІК «ДЕВІРО»

ТОВ «Реактивні Дрони»

«Ми постійно розширюємо асортимент. Для нас важливо, щоб у військових був широкий вибір дронів і вони могли отримувати техніку швидко та без зайвої бюрократії. DOT-Chain Defence вже демонструє динамічне розширення: виробники долучаються до маркетплейсу, а військові отримують ширший асортимент. Це підтверджує, що система здатна масштабуватися та одночасно відповідати на обидва запити», – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Міноборони нагадує, що взяти участь та запропонувати свої дрони військовим через маркетплейс зброї можуть всі виробники кодифікованої продукції. Наразі DOT-Chain Defence перебуває в режимі пілоту для тестування системи в реальних умовах. Участь в ньому беруть 12 бригад, а серед доступних типів дронів – FPV та бомбери. У майбутньому в систему планують додати також інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0

Tweet