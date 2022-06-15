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В чатбот єВорог щодня надходять повідомлення про ворожу техніку та окупантів

15 июня 2022 г., 11:35
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Як повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, народна розвідка продовжує працювати, і щодня в чатбот єВорог надходять повідомлення про ворожу техніку, окупантів та колаборантів. Причому значна частина із них від жителів тимчасово окупованих територій.

Це дуже корисна інформація, яка потім перевіряється і відпрацьовується військовими та спецслужбами для наближення нашої перемоги. Якщо вам відомо про місце перебування ворога, кількість особового складу чи поведінку окупантів, – повідомляйте в єВорог. Усе, що потрібно зробити, – надіслати в чатбот https://t.me/evorog_bot фото і текст про загарбників. А далі вже справа за ЗСУ чи СБУ.

«Українці вже навчилися відрізняти ворожу техніку за видами, про що свідчать детальні описи в заявах. Дякуємо за кожне повідомлення, яке допомагає в боротьбі з ворогом», – каже Федоров.

При цьому не забувайте про власну безпеку: після відправки повідомлення одразу видаляйте всі відзняті матеріали та переписку з чатботом.

В чатбот єВорог щодня надходять повідомлення про ворожу техніку та окупантів

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