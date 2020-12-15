В будущем году ожидается заметное удешевление памяти NAND

15 декабря 2020 г., 14:25

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По мнению исследователей из TrendForce, в начальной четверти 2021 г. средние отпускные цены на флэш-память стандарта NAND сократятся на 10-15% «QoQ». При этом в битовом исчислении поставки памяти вырастут на 6%. На аналогичную величину подешевеют клиентские SSD, т.к. уровень их складских запасов у компьютерных OEM остается сравнительно высоким.

Прогнозируется, что спад в квартальном сопоставлении будет наблюдаться на протяжении всего будущего года вследствие возможного перепроизводства. В настоящее время количество производителей памяти NAND уже значительно превышает численность занимающихся изготовлением памяти DRAM чипмейкеров. Тем не менее, Samsung, YMTC, SK Hynix и Intel в начальной четверти будущего года продолжат расширять имеющиеся производственные мощности, что значительно сделает ситуацию с перепроизводством более острой.

В то же время, средняя отпускная цена на чипы DRAM замедлит падение, а в первом квартале 2021 г. память этого стандарта может незначительно подорожать. ASP мобильной DRAM практически не изменится, тогда как серверная DRAM подорожает на 5% «QoQ». Чипы специализированной и графической DRAM окажутся дороже на 8% и 5-10% соответственно.

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