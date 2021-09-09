В августе трояны из Google Play завлекали пользователей на «финансовые» сайты-приманки

9 сентября 2021 г., 17:35

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Согласно статистике антивирусных продуктов Dr.Web для Android за август, в конце лета пользователи вновь чаще всего сталкивались с рекламными троянами, а также вредоносными приложениями, способными выполнять произвольный код и загружать другое ПО.

В течение месяца специалисты компании «Доктор Веб» выявили множество угроз в каталоге Google Play. Среди них – программы-подделки семейства Android.FakeApp, загружавшие мошеннические сайты. Кроме того, был обнаружен очередной троян, похищавший логины и пароли от учетных записей Facebook. Также злоумышленники распространяли троянов семейства Android.Joker, которые подписывают жертв на платные мобильные услуги.

Android.HiddenAds.1994 – троян, предназначенный для показа навязчивой рекламы. Представители этого семейства часто распространяются под видом безобидных приложений и в некоторых случаях устанавливаются в системный каталог другими вредоносными программами;

Android.Triada.510.origin, Android.Triada.4567 – многофункциональные трояны, выполняющие разнообразные вредоносные действия. Относятся к семейству троянских приложений, проникающих в процессы всех работающих программ. Различные представители этого семейства могут встречаться в прошивках Android-устройств, куда злоумышленники внедряют их на этапе производства. Кроме того, некоторые их модификации могут эксплуатировать уязвимости, чтобы получить доступ к защищенным системным файлам и директориям;

Android.RemoteCode.284.origin – вредоносная программа, которая загружает и выполняет произвольный код. В зависимости от модификации трояны этого семейства также могут загружать различные веб-сайты, переходить по ссылкам, нажимать на рекламные баннеры, подписывать пользователей на платные услуги и выполнять другие действия;

Android.MobiDash.5162 – троянская программа, показывающая надоедливую рекламу. Представляет собой программный модуль, который разработчики ПО встраивают в приложения.

Program.FakeAntiVirus.1 – детектирование рекламных программ, которые имитируют работу антивирусного ПО. Такие программы могут сообщать о несуществующих угрозах и вводить пользователей в заблуждение, требуя оплатить покупку полной версии;

Program.KeyStroke.1.origin – Android-программа, способная перехватывать вводимую на клавиатуре информацию. Некоторые ее модификации также позволяют отслеживать входящие SMS-сообщения, контролировать историю телефонных звонков и выполнять запись телефонных разговоров.

Program.FreeAndroidSpy.1.origin, Program.Mrecorder.1.origin – приложения, которые следят за владельцами Android-устройств и могут использоваться для кибершпионажа. Они способны контролировать местоположение устройств, собирать данные об SMS-переписке, беседах в социальных сетях, копировать документы, фотографии и видео, прослушивать телефонные звонки и окружение и т.п.

Program.CreditSpy.2 – детектирование программ, предназначенных для присвоения кредитного рейтинга на основании персональных данных пользователей. Такие приложения загружают на удаленный сервер SMS-сообщения, информацию о контактах из телефонной книги, историю вызовов, а также другие сведения.

Tool.SilentInstaller.14.origin, Tool.SilentInstaller.13.origin, Tool.SilentInstaller.6.origin, Tool.SilentInstaller.7.origin – потенциально опасные программные платформы, которые позволяют приложениям запускать apk-файлы без их установки. Они создают виртуальную среду исполнения, которая не затрагивает основную операционную систему;

Tool.Packer.1.origin – специализированная утилита-упаковщик, предназначенная для защиты Android-приложений от модификации и обратного инжиниринга. Она не является вредоносной, но может быть использована для защиты как безобидных, так и троянских программ.

Adware.SspSdk.1.origin, Adware.AdPush.36.origin, Adware.Adpush.6547, Adware.Dowgin.5.origin, Adware.Myteam.2.origin – программные модули, встраиваемые в Android-приложения и предназначенные для показа навязчивой рекламы на мобильных устройствах. В зависимости от семейства и модификации они могут демонстрировать рекламу в полноэкранном режиме, блокируя окна других приложений, выводить различные уведомления, создавать ярлыки и загружать веб-сайты.

В каталоге Google Play в августе снова было обнаружено множество вредоносных программ. Среди них – программы-подделки семейства Android.FakeApp, которые используются в различных мошеннических схемах.

Были обнаружены мошеннические программы, якобы предназначенные для инвестирования и торговли на финансовом рынке. Некоторые из них злоумышленники распространяли от имени известных компаний.

Эти трояны загружали различные «финансовые» сайты-приманки, где пользователям предлагалось пройти регистрацию, чтобы начать зарабатывать. В некоторых случаях у них запрашивались имя, фамилия, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, в других – только телефонный номер. Затем жертвы обмана могли быть перенаправлены на другие мошеннические ресурсы, получить уведомление о том, что мест для новых клиентов якобы не осталось, либо увидеть просьбу дождаться звонка «оператора».

При помощи таких инвестиционных программ-подделок злоумышленники не только собирают персональную информацию пользователей и могут украсть их деньги, но и способны в дальнейшем вовлечь их в другие мошеннические схемы, в том числе продав полученные данные третьим лицам.

Среди выявленных в Google Play угроз также оказались и новые представители семейства опасных троянов Android.Joker. Первый распространялся под видом анимированных обоев 3D Live Wallpaper, второй маскировался под музыкальное приложение New Music Ringtones, а третий выдавал себя за приложение Free Text Scanner для сканирования текстов и создания PDF-документов. Все они подписывали владельцев Android-устройств на платные мобильные услуги, а также могли загружать и исполнять произвольный код.

Также вирусные аналитики обнаружили нового трояна, предназначенного для кражи логинов и паролей от учетных записей Facebook. Он распространялся под видом программы, позволяющей защитить установленные приложения от несанкционированного доступа.

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