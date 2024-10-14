В Армія+ зʼявляться навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів

14 октября 2024 г., 10:25

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Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Вже наступна версія отримає функції навчання. А в майбутньому у застосунку також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів. Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

«У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії», — наголосила Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Щодо застосунку Резерв+, то у ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

«Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби», — підкреслила заступниця міністра.

Катерина Черногоренко висловила переконання, що інноваційні трансформації сприятимуть розвитку Міноборони як сучасної організації світового рівня, яка здатна швидко адаптуватися до майбутніх викликів та ефективно впроваджувати передові технології.

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