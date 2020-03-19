В Android 11 DP 2 улучшены приватность, работа с 5G, складными экранами

19 марта 2020 г., 17:15

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Подразделение Android компании Google 18 марта анонсировало выход новой ознакомительной версии мобильной ОС – Android 11 Developer Preview 2. Она ориентирована на разработчиков и позволяет им получить представление о тех возможностях, которые можно ожидать в финальном релизе Android 11. Сборка DP1 этой ОС была опубликована 19 февраля.



В DP2 появился новый прикладной интерфейс (API), с которым разработчики и приложения смогут лучше использовать преимущества скорости и сниженной задержки сетей 5G. Кроме того, эта модификация Android 11 поддерживает датчик угла раскрытия складного дисплея – функция, которая будет полезна при создании адаптивных экранных интерфейсов для складных устройств.



Другой API помогает бороться с фальсифицированными звонками благодаря улучшенным стандартам идентификации звонящего, оповещению о причинах отклонения вызова и возможности после звонка пометить его как спам.



В Neural Networks API добавлен режим вычислительно эффективного обучения. Он поможет ускорить локальное развёртывание моделей компьютерного зрения для распознавания жестов, лица, объектов и для применения интеллектуальных фильтров к обработке изображений.



Улучшению защиты приватности в Android 11 служат новые службы контроля использования приложениями камер и микрофонов, а также Scoped Storage – возможность изоляции участков памяти, так и не реализованная в Android Q.



Для пользователей работу с Android 11 сделает приятнее более плавный переход экранного интерфейса от чтения к печатанию. Разработчики игр оценят возможность задавать предпочтительную частоту обновления экрана для окна приложения.



Полный перечень новшеств DP2 можно найти на сайте разработчиков Android 11. Ознакомительная сборка предназначена для смартфонов Pixel 2, 3, 3a, 4 и для Android Emulator.



В мае и июне должны выйти бета-версии Android 11, а стабильный релиз появится в общем доступе в III квартале 2020 г.

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