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В 2022 г. мировой рынок смартфонов способен выйти в плюс

31 января 2022 г., 11:55
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В 2022 г. мировой рынок смартфонов способен выйти в плюс



Исследователи из Strategy Analytics говорят об 365 млн смартфонов (-3% "YoY"), глобально отгруженных в финальной четверти 2021 г. В целом за год в каналы ушло не менее 1,36 млрд устройств. По сравнению с 2020 г., когда вызванный COVID-19 резкий спад потребительского спроса привел к сокращению поставок на 8% "YoY", позитивная динамика в 2021 г. составила весомые 5% "YoY".

Высокий интерес к семейству iPhone 13 в Китае и на других емких рынках позволил Apple отгрузить 890 млн смартфонов и, с долей 22%, выйти в лидеры рынка. В том числе благодаря инновационным моделям Flip и Fold 5G, Samsung также вышла в ощутимый плюс (+12% "YoY"), однако этого оказалось недостаточно для контроля над вершиной рейтинга. Замкнула Тор-3 Xiaomi, в том числе благодаря уходу с рынка Huawei и LG, расширившая за год  подконтрольную долю с 11 до 12%.

Первые прогнозы говорят об увеличении в 2022 г. мирового рынка смартфонов на 3%. В первой половине года негативное влияние продолжат оказывать дефицит комплектующих, ценовая инфляция и неопределённость в части дальнейшего развития пандемии. Однако уже во втором полугодии действие этих факторов обещает существенно ослабнуть.

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