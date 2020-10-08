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В 2021 г. провал рынка планшетов превысит 10%

8 октября 2020 г., 15:55

В 2021 г. провал рынка планшетов превысит 10%

Аналитики из Digitimes Research преимущественно в мрачных тонах нарисовали будущее мировому рынку планшетов. Как ожидается, несмотря на увеличение глобальных поставок в 2020 г., вызванное повышенным интересом к моделям High-End для корпоративных заказчиков и недорогих устройств для образовательных целей, в последующие пять лет рынок будет стабильно сокращаться. Уже в 2021 г. спад достигнет 10,5% «YoY». Тем не менее, на протяжении пяти лет индустрия будет стабильно отчитываться поставками выше отметки в 120 млн планшетов.

Примененные к Huawei правительственные санкции США отразятся на ландшафте индустрии — Apple и Lenovo имеют хороший шанс откусить весомые части рыночного пирога Huawei, если последняя не решит проблемы доступности отдельных компонентов.

На протяжении ближайших лет уйдет в минус и Amazon — вендор традиционно ориентируется на модели с малой диагональю дисплея, тогда как в разгар пандемии коронавируса резко подскочил спрос на крупноэкранные решения.

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