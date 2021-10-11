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В 2021 г. европейские расходы на искусственный интеллект превысят 17 млрд долл.

11 октября 2021 г., 16:45

Системы на базе искусственного интеллекта становятся все более востребованными. Согласно прогнозу IDC, по итогам нынешнего году в Европе расходы на AI увеличатся до 17,3 млрд долл. При среднегодовом росте в пределах 26,7%, по итогам 2025 г. локальный рынок выйдет на объем расходов в размере свыше 50 млрд долл.

На протяжении рассматриваемого прогнозного периода наиболее крупные расходы будут сделаны банковским сектором и производством. В то же время, лучшие темпы роста расходов продемонстрирует здравоохранение.

В будущем году будет отмечена существенная позитивная динамика, которая позволит выйти на объем расходов в размере 22 млрд долл. Для европейских компаний во многих сферах деятельности искусственный интеллект будет одним из приоритетных направлений дальнейшего технологического развития, а пандемия COVID-19 лишь ускоряет процесс освоения нацеленных на повышение диджитализации и эффективности бизнеса AI-решений.

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