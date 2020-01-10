В 2020 г. расходы на роботов и дронов вырастут на 17%

10 января 2020 г., 12:55

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Как сообщает IDC, общемировые расходы на робототехнические системы и дроны достигнут 128,7 млрд долл., вследствие чего на 17,1% будет улучшен результат предыдущего года. При среднегодовых темпах роста в размере 19,8%, по итогам 2024 г. рынок способен выйти на объем затрат в размере 241,4 млрд долл.

Расходы на роботизированные системы в 2020 г. достигнут 112,4 млрд долл., тогда как на дроны будет потрачено не более 16,3 млрд долл. В то же время показатель CAGR у первых составит 17,8%, тогда у дронов — 33,3%.

В нынешнем году дискретное производство освоит почти половину все роботов потратив на эти цели не менее 53,8 млрд долл. Следующими, по объему затрат, отраслями окажутся технологическое производство, здравоохранение и розница.

В расходах на дроны будет превалировать аппаратная составляющая, причем свыше 90% от общих продаж придется на потребительское направление. В 2020 г. потребители потратят на дроны не менее 6,5 млрд долл. В профессиональном использовании наиболее крупными пользователями дронов окажутся компании сферы коммунальных услуг (1,9 млрд долл.), строительства (1,4 млрд долл.), дискретного производства и добычи сырья (1,2 млрд долл. каждая).

Китай окажется крупнейшим регионом-потребителем роботов и дронов — общие расходы на них в 2020 г. превысят 46,9 млрд долл. Следом расположатся США (17,5 млрд долл.) и Западная Европа (14,4 млрд долл.).

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