В 2020 г. на приложения по подписке было потрачено 13 млрд долл.

15 февраля 2021 г., 11:48

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Продажи мобильных приложений в прошлом году выросли на 34% до 13 млрд долл. в глобальных масштабах.



Правда стоит отметить, что аналитики Sensor Tower Store Intelligence посчитали лишь потребительские расходы в 100 наиболее продаваемых неигровых приложениях, включая и доходы от подписок.



Выручка Top100 лучших приложений по подписке, не связанных с играми, составила около 11,7% от 111 млрд долл., которые потребители потратили на покупки в приложениях в прошлом году. Эта доля такая же, как и в 2019 году.



Рост доходов от приложений по подписке в Соединенных Штатах отстает от мировой тенденции, но был выше, чем в предыдущем году. Потребители из США потратили почти 5,9 млрд долл. на 100 лучших неигровых мобильных приложений, предлагающих подписку, в течение 2020 года, что на 26% больше, чем в прошлом году (4,6 млрд долл.).



Расходы на 100 самых популярных приложений по подписке составили около 17,6% из 33 млрд долл., которые пользователи из США потратили на покупки в приложениях в 2020 г. Годом ранее был 21%.



Потребители исторически тратили больше в App Store, чем в магазине Google, и то же самое можно сказать о приложениях по подписке. В мировом масштабе 100 лучших приложений по подписке в App Store принесли 10,3 млрд долл. в 2020 г., что на 32% больше, чем было в предыдущем году.



Когорта из Top100 в Google Play в прошлом году получила 2,7 млрд долл., что на 42% больше по сравнению с 1,9 млрд долл. в 2019 г.



Если посмотреть на App Store в США, то в 2020 году потребители потратили 4,5 млрд долл. на 100 лучших неигровых приложений, предлагающих подписки, тут рост составил 25%. В то время как 100 самых прибыльных приложений по подписке в Google Play не принесли столько же дохода - 1,4 млрд долл., что на 40% больше, чем было ранее.



YouTube был лидером по продажам приложений по подписке в обоих магазинах, заработав 991,7 млн долл. валовой выручки во всем мире и 562 млн долл. в США. Это также была самая прибыльная позиция в своем сегменте в App Store, в то время как Google One занял первое место в Google Play с более чем 445 млн долл., полученных глобально и 255,7 млн долл., заработанных в США.



В отчете Sensor Tower о тенденциях развития индустрии мобильных приложений в 2021 г. говорится, что в прошлом году издатели мобильных игр все чаще переходили на модель подписки, при этом восемь из 15 самых кассовых игр использовали различные регулярные платежи внутри приложений. Этот сдвиг в стратегии следует за потребительскими тенденциями - даже до пандемии COVID-19 пользователи тратили больше на популярные приложения по подписке.



С I кв. 2019 года по IV кв. прошлого года в США каждый последующий квартал пользователи тратили больше на Тор100 лучших приложений по подписке. В 2020 г. в первом квартале показатель был 1,3 млрд долл, тогда как к концу года уже 1,7 млрд долл.

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