В 2020 г. глобально продано свыше 11 млн автомобилей второго уровня автономности

29 марта 2021 г., 14:35

Исследователи из Canalys настаивают на том, что в последнем квартале 2020 г. мировой рынок освоил не менее 3,5 млн автомобилей второго уровня автономности («hands off») согласно классификации Американской ассоциации автомобильных инженеров (SAE). Таким образом, результат годичной давности удалось улучшить на весомые 91%.



Автономность второго уровня, в частности полноценное управление автомобилем под контролем водителя, имела место у 30% новых машин, проданных в США. В Японии, Европе и Китае этот показатель составил 20%, 19% и 12% соответственно.



В целом за 2020 г. глобально продано 11,2 млн автомобилей с частичной автоматизацией, что на 78% лучше по измерителю "YoY".



Массовые автомобильные бренды активно внедряют функции частичной автономности – во многих выпускаемых моделях это становится стандартной функцией. Премиум-бренды, для которых ранее поддержка Level 2 была прерогативой, исходя из количества реализованных машин уступили позиции массовым брендам в авангарде с Toyota и Honda, а также расположившимся на некотором удалении Ford и VW Group.

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