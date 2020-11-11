В 2019 г. вклад Huawei в ВВП Европы достиг 16,4 млрд евро

11 ноября 2020 г., 14:05

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В недавно опубликованном отчете The Economic Impact of Huawei, подготовленном компанией Oxford Economics сообщается, что в 2019 году вклад Huawei в ВВП Европы достиг 16,4 млрд евро.



Кроме того, как отмечается, компания обеспечила создание 224 300 рабочих мест в данном регионе. За это время европейские правительства также получили от компании налоговые поступления в размере 6,6 млрд евро.



Как подчеркивается, Huawei сыграла активную роль в развитии сферы R&D - в европейском рейтинге «Показатели промышленных инвестиций 2019» (Industrial Investment Scoreboard) компания заняла пятое место в мире по объему инвестиций в сферу R&D. Европейское патентное ведомство (European Patent Office) также отметило, что Huawei возглавила рейтинг по патентным заявкам в прошлом году. «Инвестиции в сферу R&D, в частности те, которые осуществляет Huawei, имеют решающее значение для общего увеличения производственных возможностей европейской экономики», — отметил Пит Коллингз (Pete Collings), директор направления по консультированию об экономическом влиянии в регионах Европы и Ближнего Востока в Oxford Economics.



«В 2019 году Huawei сделала прямой вклад в европейский ВВП в размере 2,8 млрд евро. Таким образом этот показатель увеличивался в среднем на 11,4% в год в течение последних пяти лет. Huawei обеспечила стабильную и безопасную работу сети, чтобы помочь людям работать и учиться в интернете. Компания работает в Европе на протяжении 20 лет, прилагая максимальные усилия, чтобы вместе с локальными сообществами способствовать развитию отрасли. В будущем мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы преодолевать новые вызовы и создавать большую ценность», заявил Авраам Лю (Abraham Liu), главный представитель Huawei в институтах ЕС.

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