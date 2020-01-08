В 2019 г. освоено почти 200 млн дисплеев для умных часов

8 января 2020 г., 14:05

После взрывного роста в 2018 г. рынок дисплеев для умных часов сохранил свой рост и в нынешнем году. По оценкам аналитиков из Informa (IHS Markit), в третьем квартале года отгружено не менее 57 млн подобных компонентов, что на 34% больше по измерителю «YoY».

В целом за 2019 г. поставки дисплеев выросли в годовом сравнении на 34%, до 195 млн панелей.

Дисплеи AMOLED остаются наиболее предпочтительными для производителей часов, в том числе благодаря более миниатюрным габаритам относительно TFT LCD.

В третьем квартале ведущим производителем дисплеев с долей рынка в 28% была BOE. Следом разместились LG Display (15%) и Truly (12%).

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