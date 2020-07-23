Уже в 2021 будет произведено свыше полумиллиарда 5G-смартфонов

23 июля 2020 г., 15:45

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Согласно свежим прогнозам TrendForce, общемировой объем производства смартфонов в 2020 г. достигнет 1,24 млрд устройств. Доля моделей 5G в общем объеме производства достигнет 235 млн смартфонов, что соответствует уровню проникновения в размере 18,9%.

Исходя из объема производства, четыре из шести первых позиций отойдут китайским брендам. Высокие показатели станут следствием активности правительства Поднебесной в части покрытия территории государства сетями нового поколения. Так, в первой половине нынешнего года китайскими брендами уже отгружено не менее 75% общемирового объема 5G-смартфонов.

Несмотря на санкции со стороны США, Huawei планирует отгрузить в 2020 г. около 74 млн 5G-смартфонов. Прогнозируется, что Apple сможет отгрузить около 70 млн 5G-моделей iPhone. Третью позицию займет Samsung, запланированный объем производства которой, составит 29 млн 5G-устройств. Силами Vivo, OPPO и Xiaomi будет произведено 21, 20 и 19 млн смартфонов нового стандарта соответственно.

Как ожидается, уже в будущем году глобально будет произведено свыше 500 млн смартфонов с поддержкой 5G. Общемировое покрытие сетями 5G превысит 50% уже до 2025 г.

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