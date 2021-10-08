Установка Windows 11 на ПК без TPM/со старым CPU

8 октября 2021 г., 13:03

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Итак, Windows 11 официально доступна с 5 октября 2021 года и, как и обещала Microsoft, устанавливается только на ограниченный набор достаточно новых ПК — с процессорами Intel Core 7 поколения и выше и с обязательным наличием включенного модуля TPM (Trusted Platform Module) при установке ПК. Но, как всегда это бывает — данную проверку в процессе установки уже успели обойти, и сторонняя бесплатная утилита Media Creation Tool (MCT) теперь имеет дополнительные модули, которые позволяют выключить в создаваемом образе Windows 11 все «неправильные» проверки и таки установить Windows 11 на неподдерживаемое железо. В этом видео я постарался не только рассказать про сам процесс использования утилиты Media Creation Tool, но и провести небольшое исследование насчет того, что ожидает тех, кто рискнет установить Windows 11 на «кривое железо» и каких сюрпризов можно будет ожидать потом.

Итак, начнем с установки Windows 11 с обходом TPM — для этого вам нужно всего ничего:

забираем саму утилиту Media Creation Tool c GitHub — https://gist.github.com/AveYo/c74dc774a8fb81a332b5d65613187b15 — кликаем на кнопку Download ZIP в верхнем правом углу страницы и получаем архив со всеми нужными .bat файлами

из архива на диск, где есть свободных 6ГБ места распаковываем файл MediaCreationTool.bat . Скрипт написан так, что он использует имя файла, как параметры, и у меня в примере он называется ‘iso 11 Pro MediaCreationTool.bat’ — если вы переименуете свой файл таким образом, то он будет сразу, без вопросов, создавать iso файл с Windows 11 Pro.

запускаем полученный bat файл и выбираем версию ОС (11) и тип создаваемой установки — в идеале — USB — тула сразу для вас запишет USB флешку, или, как вариант в видео — ISO — для установки в виртуалку. При этом полученный установочный образ будет сразу иметь отключенную проверку TPM.

используем полученный образ для «чистой, с нуля» установки Windows 11 на неподдерживаемое «железо» (без того же TPM).

для ОБНОВЛЕНИЯ уже существующей ОС Windows 10 до Windows 11 на неподдерживаемом железе кроме уже упомянутого образа Windows 11 требуется и модификация текущего экземпляра ОС — в том же архиве с GitHub найдете два bat файла — Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v1.cmd и Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v2.cmd — распаковываем их на тот ПК, который будем обновлять.

Прямо на ОС, которую планируем обновить до Windows 11, запускаем первый, V1 и пробуем запустить setup.exe из подготовленного ранее установочного образа (либо с подключенной флешки, либо с примонтированного ISO образа) — программа обновления Windows 11 проверит железо на совместимость и продолжит или ругнется на TPM/CPU

если программа обновления ругается на «железо» — говорим остановить обновление и запускаем версию V2 скрипта — Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update_v2.cmd — и снова запускаем setup.exe из образа, который снова начнет процесс обновления.

ВАЖНО! При обновлении утилита все равно обнаружит, что ваше железо не соответствует требованиям, НО предложит принять условия, что за сбои в работе Windows 11, ее полный слёт и потерю данных Microsoft ответственности не несет — просто соглашайтесь и обновление продолжится успешно.

Что дальше?! как показали эксперименты — все эти шаманские пляски с отключением проверки TPM при установке/обновлении — до одного места, Microsoft все равно в курсе про несовместимое железо и все следующие крупные обновления — типа следующей сборки — опять начинают все это дело с начала — т.е. снова происходит проверка совместимости железа и крупные обновления требуют «взлома TPM» для установки. Кроме того, пример Raspberry Pi 4 с установленной на ней Windows 11 Insider Preview четко показал, что инструмент полного отключения обновлений на «нежелательном железе» у Microsoft есть — заставить обойти ограничения на Raspberry Pi у меня так и не получилось, но пока — сборка работает (в режиме теста). И, как показывает опыт — этот режим самый опасный — через какое-то время ОС просто перестает грузиться и лечится все только полной переустановкой, даже установка поверх не помогает.

Так что хочу сразу предупредить — шаманские пляски с обходом проверки требований Windows 11 на несовместимых ПК могут в недалеком будущем закончиться плачевно — в какой-то момент система перейдет в режим тестовой работы (и как бы ни старались — МС знает, на каком железе идет работа) и после какого-то периода — полное выключение ОС с потерей возможности откатиться назад, сохранив настройки. А пока — я буду экспериментировать с Windows 11 Insider Preview на несовместимых ПК — посмотрим на поведение в будущем.

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