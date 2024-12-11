Усі хочуть заробити на OpenAI

11 декабря 2024 г., 17:25

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Google вирішив втрутитися у відносини Microsoft і OpenAI та просить FTC (Федеральну торгову комісію) розірвати ексклюзивну угоду між компаніями. За нею OpenAI може розміщувати свої сервіси тільки в хмарі Azure, а Microsoft отримує 20% виручки OpenAI.

Google та Amazon теж хотіли б розміщувати моделі OpenAI у своїх хмарах, щоб їхнім клієнтам не доводилося додатково використовувати Microsoft Azure. Деякі компанії, як-от Snap та Intuit, уже були змушені почати використовувати Azure саме через те, що хотіли працювати з технологіями OpenAI.

FTC проводить широке розслідування діяльності Microsoft, включно з відносинами з OpenAI, але поки незрозуміло, чи призведе воно до якихось конкретних дій. Керівництво FTC майже напевно зміниться на початку майбутнього року, а для Microsoft це не перше розслідування – тож процес буде нешвидким. Щоправда, ми ж пам'ятаємо, що є ще й Ілон Маск, який явно не проти засмутити відносини конкурентів свого xAI, використовуючи позицію близького радника Трампа. Тож нічого певного, звісно, сказати не можна.

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