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Ушел из жизни Сэр Клайв Синклер

17 сентября 2021 г., 17:02
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Ушел из жизни Сэр Клайв Синклер

Как сообщает BBС, Сэр Клайв Синклер (Sir Clive Marles Sinclair), один из наиболее известных британских новаторов скончался в возрасте 81 года.

Больше всего Синклер был известен, как разработчик компьютера ZX Spectrum, ставшего одним из первых доступных персональных компьютеров.

Клайв Марлз Синклер родился 30 июля 1940 года в Ричмонде, графство Суррей.

С раннего детства он увлекся созданием гаджетов, вдохновленный персонажем по имени Изобретатель из детского сериала BBC Toytown. Так Синклер сделал систему связи для своего укрытия в лесу и построил миниатюрные радиоприемники и усилители.

Уже став чуть старше Клайв Синклер разработал схему для простого радиоприемника, на базе которой затем начали производиться наборы для самостоятельного изготовления.

В течение последующих четырех лет он написал книги о том, как создавать различные электронные устройства, включая радиоприемники и транзисторные схемы. Но хотя его книги хорошо продавались, Синклер очень хотел вернуться к изобретательству и в 1961 году основал свою собственную компанию Sinclair Radionics.

Его первое прибыльное дело Синклер запустил на перепродаже транзисторов компании Plessey, а также изготавливая на их основе готовые к использованию устройства. Так он разработал дизайн миниатюрного телевизора.

В 1972 году Клайв Синклер разработал и выпустил калькулятор Sinclair Executive. Это был первый настоящий карманный калькулятор, и хотя технически он не был особенно продвинутым, но выглядел хорошо и, что более важно, был очень доступным.

Но продукция Sinclair оказалась ненадежной, и компания столкнулась с финансовыми проблемами. Например, инновационные кварцевые часы в гладком черном корпусе никогда не работали должным образом, и клиенты возвращали их тысячами.

В конце концов, компания Sinclair Radionics была передана  совету по национальным предприятиям и со временем обанкрочена.

«Я не бизнесмен по натуре, - сказал однажды Синклер, - но все мы должны вести себя по-деловому».

Со временем Синклер объединился с Крисом Карри, который руководил небольшой компанией по производству электроники под названием Science of Cambridge. Предприятие быстро превратилось в Sinclair Research.

В 1980 году был выпущен ZX80, небольшой компьютер, который продавался по цене менее 100 фунтов стерлингов. Энтузиасты могли купить его в виде комплекта для сборки на 20 фунтов дешевле.

Как отмечают исследователи наследия Синклера, ZX80 содержал много интересных инноваций и демонстрировал способность Синклера заставить продукт работать с минимально возможным количеством компонентов.

Последующая модель, ZX81, все еще была примитивной по современным меркам. Но он запускал простые приложения и очень простые игры.

Но отношения между Синклером и Карри испортились после решения BBC запустить серию своих компьютеров. Корпорация в конечном итоге выбрала машину Curry Acorn, она хоть и была  технически более совершенной чем ZX81, но стоила намного дороже.

Синклер нанес ответный удар своим ZX Spectrum, который мог работать с цветным дисплеем. Было продано более пяти миллионов этих систем в различных вариациях .

О Клайв Синклер был посвящен в рыцари в 1983 году по рекомендации Маргарет Тэтчер, но его следующее большое изобретение оказалось провалом.

Сэр Клайв занялся разработкой электромобиля. Немалые деньги были вложены в исследования и разработки — так в 1985 году был выпущен Sinclair C5. Но покупатели были разочарованы его ограниченными возможностями, низкой скоростью и мощностью двигателя, которая не позволяла машине подниматься даже на небольшую горку.

Позже Синклер также столкнулся с проблемами при запуске нового своего компьютера QL, который, несмотря на его новаторский дизайн, так и не стал продаваться в необходимых количествах. После неудачных попыток собрать больше денег Синклер продал права на свои разработки Amstrad Алана Шугара.

Sinclair Research продолжала работать как небольшая научно-исследовательская компания, занимающаяся маркетингом изобретений Синклера и финансируемая за счет его личного капитала.

Изобретатель не мог избавиться от идеи разработки электромобиля и в 1992 году выпустил Zike, легкий электрический велосипед. Но его постигла та же участь, что и C5, новое детище Синклера также оказалось малопрактичным.

В 2011 году он объявил, что работает над новым электромобилем, получившим название X1.

Сэр Клайв Синклер останется в нашей памяти, как необыкновенная личность, как новатор, как человек внесший огромный вклад в том числе и развитие компьютерной индустрии

«Сентенция, что изобретатель может придумать какую-нибудь блестящую идею, а кто-то другой воплотит ее в жизнь, - нонсенс», - заявил он однажды - «Либо ты сделаешь это сам, либо этого не произойдет».

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