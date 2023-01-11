Вже у січні стартує програма для населення по обміну ламп за підтримки ЄС

11 января 2023 г., 8:25

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Уряд затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Про це йдеться у постанові «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням», яку було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 10 січня.



Програма має стартувати у кінці січня, а масовому запуску буде передувати бета-тестування в застосунку Дія.



Проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» за підтримки Європейського Союзу. Він впроваджується як один з інструментів енергоефективності, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години. Ця ініціатива є частиною підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, що також включає постачання генераторів та іншу допомогу задля підтримки енергетичної інфраструктури України.



Після того, як рф почала обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури, Україна відчуває брак генерації та розподілення електроенергії. За даними НЕК "Укренерго", до 40% енергії споживається домогосподарствами. Водночас за даними Міненерго України, українські домогосподарства досі використовують значну кількість ламп розжарювання, які в середньому споживають майже у вісім разів більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні лампи.



Згідно з постановою, передбачається, що українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на п'ять світлодіодних ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься коштом ЄС.



Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях Укрпошти поетапно в усіх регіонах. З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.



Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. В першу чергу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.



Механізм обміну буде наступним:



- Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та лампи розжарювання для обміну.



- Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі.



- Обмін буде відбуватись у два способи - з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.



- Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами розжарювання. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.



- При оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію.



- За деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку Дія про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.



- Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.



- При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.



- Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.



- Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька ламп не працюють, то в неї буде можливість обміняти їх у відділенні Укрпошти на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно у пакуванні від виробника.

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