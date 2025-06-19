Уряд затвердив порядок розробки та затвердження профілів безпеки інформаційних систем

19 июня 2025 г., 14:35

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою затвердив «Порядок розробки та затвердження профілів безпеки інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, технологічних систем» та «Порядок авторизації з безпеки інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, технологічних систем», повідомляє «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України».

Ці порядки забезпечують реалізацію новацій, передбачених законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури» (№4336-ІХ від 27.03.2025).

Зокрема визначені механізми розробки та затвердження базових, галузевих та цільових профілів безпеки.

Базовий профіль безпеки системи розробляється залежно від інформації за видом обмеження доступу, що обробляється у системах, а також функціонального призначення системи, та затверджується адміністрацією Держспецзв’язку.

Галузевий профіль безпеки системи розробляється з урахуванням визначеного базового профілю безпеки системи для відповідної категорії систем.

Цільовий профіль безпеки системи розробляється для відповідної системи, що підлягає авторизації з безпеки, на основі базового профілю безпеки системи або галузевого профілю безпеки системи (за наявності).

Визначаються процедури проведення авторизації з безпеки систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, власниками або розпорядниками яких є органи державної влади, державні органи, державні підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування.

Авторизація з безпеки систем проводиться для можливості експлуатації системи з урахуванням відповідності вимогам законодавства, національним стандартам та передбаченим законодавством нормам технічного та криптографічного захисту інформації та кіберзахисту.

Також встановлені процедури підтвердження дотримання вимог з безпеки таких систем, а також об’єктів критичної інформаційної інфраструктури протягом їхнього життєвого циклу.

Нормування діяльності у галузі забезпечення кібербезпеки є необхідною умовою підвищення рівня кіберстійкості України в умовах постійного зростання кількості та складності кіберзагроз для нашої держави.

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