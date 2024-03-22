Уряд США звинувачує Apple у монополізації ринку смартфонів

22 марта 2024 г., 16:15

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Як пише Reuters, Міністерство юстиції США і 15 штатів у четвер подали до суду на компанію Apple.

Уряд США стверджує, що виробник iPhone монополізував ринок смартфонів, завдав шкоди меншим конкурентам і підвищив ціни.

«Споживачі не повинні платити вищі ціни через те, що компанії порушують антимонопольне законодавство, - заявив у своїй заяві генеральний прокурор Меррік Гарланд (Merrick Garland). - Якщо це не буде оскаржено, Apple лише продовжить зміцнювати свою монополію на ринку смартфонів».

Міністерство юстиції заявило, що Apple бере за iPhone до 1599 доларів і отримує більший прибуток, ніж будь-яка інша компанія в цій галузі. Чиновники також заявили, що цей виробник стягує плату з різних ділових партнерів - від розробників програмного забезпечення до компаній, що видають кредитні картки. І навіть зі своїх конкурентів, таких як Google. Все це робиться за лаштунками, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення цін для споживачів і збільшення прибутку Apple.

Начебто бізнес-модель Apple, що бере свій початок ще з часів, коли вона була невеликим гравцем на ринку персональних комп’ютерів, вже давно базується на стягуванні з користувачів переплати за технологічні продукти, де компанія диктує майже всі деталі того, як пристрій працює і як його можна використовувати. Міністерство юстиції прагне зруйнувати цю бізнес-модель, змусивши Apple, ринкова вартість якої становить 2,7 трильйона доларів, запропонувати користувачам більше можливостей для вибору того, як додатки можуть використовувати апаратне забезпечення, розроблене Apple.

«Цей позов загрожує тому, ким ми є, і принципам, які вирізняють продукцію Apple на ринках з жорсткою конкуренцією. Якщо він буде успішним, це завадить нашій здатності створювати технології, які люди очікують від Apple - там, де перетинаються апаратне забезпечення, програмне забезпечення та послуги», заявили у команії.

Помічник прес-секретаря Білого дому Майкл Кікукава (Michael Kikukawa) заявив: «Президент Байден рішуче підтримує справедливе і надійне застосування антимонопольного законодавства».

Міністерство юстиції США, до якого також приєднався округ Колумбія, вимагають змін в компанії Apple. Чиновник припустив, що певна форма розпаду або зменшення розміру компанії є можливою, коли він зазначив, що «структурна допомога також є формою справедливої допомоги».

У 88-сторінковому позові, поданому до федерального суду США в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, зазначено, що він спрямований на «звільнення ринків смартфонів від антиконкурентної та виключної поведінки Apple і відновлення конкуренції для зниження цін на смартфони для споживачів, зменшення зборів з розробників і збереження інновацій на майбутнє».

У позові США Apple звинуватили у тому, що вона займається блокування конкурентів, і навели п’ять прикладів, коли Apple використовувала механізми придушення технологій, які могли б посилити конкуренцію. Мова про так звані супердодатки, хмарні ігрові програми, додатки для обміну повідомленнями, смарт-годинники та цифрові гаманці.

Наприклад, США стверджують, що Apple ускладнювала роботу конкуруючих додатків для обміну повідомленнями та смарт-годинників на своїх телефонах. Вони також стверджують, що політика магазину додатків Apple щодо потокових сервісів для ігор зашкодила конкуренції.

Міністерство юстиції прагне визначити «ринок» як ринок смартфонів у Сполучених Штатах, де, на думку більшості аналітиків, Apple займає трохи більше половини ринку. Представники Apple заявили, що намагатимуться переконати суд визначити «ринок» як світовий ринок смартфонів, де iPhone має лише п’яту частину споживачів.

Міністерство юстиції процитувало електронний лист Стівена Джобса, співзасновника Apple, який помер у 2011 році, в якому він говорив, що йому «нецікаво спостерігати», як легко споживачі переходять з iPhone на телефони Android, і пообіцяв «змусити» розробників використовувати свої платіжні системи, намагаючись закріпити за собою як розробників, так і споживачів.

Незрозуміло, яких саме змін прагне Міністерство юстиції. У скарзі міститься прохання до суду заборонити Apple використовувати свій контроль над розповсюдженням додатків, контрактами і використанням приватних програмних інтерфейсів для підриву конкурентів. А також мова йде про те, щоб зробити все необхідне «для відновлення конкурентних умов на ринках, що постраждали від протиправної поведінки Apple».

Apple вже стала об’єктом антимонопольних розслідувань і приписів в Європі, Японії та Кореї, а також судових позовів від корпоративних конкурентів, таких як Epic Games.

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