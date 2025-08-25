Уряд США отримає 9,9% акцій Intel

25 августа 2025 г., 9:35

За даними офіційного пресрелізу, компанія Intel уклала історичну угоду з урядом США, що передбачає інвестицію на суму 8,9 млрд дол. в акції компанії.





Цей крок, який надає уряду 9,9% акцій, спрямований на прискорення розвитку американських технологій та лідерства у виробництві напівпровідників, як зазначається.





Загальна сума урядової інвестиції складається з 5,7 млрд дол. грантів, раніше виділених, але ще не виплачених, за законом CHIPS Act, та 3,2 млрд дол. з програми Secure Enclave. Це додатково до 2,2 млрд дол. грантів, які Intel вже отримала, що доводить загальний обсяг державних вливань до 11,1 млрд дол. Важливою умовою угоди стало скасування положень про повернення коштів (claw-back), пов’язаних із попередніми грантами. Це, як зазначається, забезпечує постійність капіталу для компанії.





Згідно з умовами угоди, уряд США отримує пасивну власність, без права представництва в раді директорів або інших прав управління. Більше того, уряд погодився голосувати разом із радою директорів компанії з питань, що потребують схвалення акціонерів. На додаток, уряд отримає п'ятирічний варрант на викуп ще 5% акцій за ціною 20 дол. за штуку, який може бути реалізований лише в тому випадку, якщо Intel перестане володіти принаймні 51% свого напівпровідникового бізнесу.





Як зазначає Reuters, Дональд Трамп назвав угоду "чудовою для Америки", зазначивши, що уряд "нічого не заплатив за ці акції", які, за його словами, тепер коштують близько 11 млрд дол. Міністр торгівлі Говард Лютнік (Howard Lutnick) підтвердив, що уряд прагнув отримати частку в компанії в обмін на державні кошти.





Представники провідних технологічних компаній висловили підтримку цій ініціативі. Зокрема, голова та виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) зазначив, що "продовження інвестицій Intel у зміцнення ланцюга поставок напівпровідників у США принесе користь країні та ширшій технологічній екосистемі на роки вперед". Аналогічну думку висловили й керівники Dell Technologies, HP та AWS, підкреслюючи, що ці інвестиції є критично важливими для технологічної, економічної та національної безпеки країни, особливо в контексті розвитку AI-технологій.

