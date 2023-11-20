Уряд спростив завезення в Україну енергетичного обладнання

20 ноября 2023 г., 8:25

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Уряд затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, Уряд фактично призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання. «Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності», зазначив Денис Шмигаль.



Прем’єр-міністр відзначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. Він підкреслив, що ситуація в енергетиці стабільна. Дефіциту електроенергії немає. Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах.



Денис Шмигаль відзначив, що продовжуються ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми. Уже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця року планується відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності. Проведена величезна робота щодо відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання.



Крім того, розширені можливості для імпорту електроенергії з ЄС. Зараз Україна може імпортувати до 1,2 ГВт потужності, тоді як рік тому - 500 МВт.

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