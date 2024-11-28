Уряд Франції має намір придбати частину бізнесу Atos за 1,125 млрд євро

28 ноября 2024 г., 11:45

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Atos офіційно повідомила про отримання пропозиції від уряду Франції - викупити частину бізнесу, повʼязану з виготовленням суперкомпьютерних систем та квантових компʼютерів за 1,125 млрд євро.

Як зазначають наглядача, обтяжений боргами бізнес проходить стратегічну реструктуризацію, і французький уряд запропонував 500 млн євро за підрозділ Advanced Computing і ще 625 млн євро за умови отримання прибутку.

Ексклюзив на незобов'язуючу пропозицію надано до 31 травня 2025 року, в залежності від звичайних комерційних, трудових та адміністративних дозволів.

Очікується, що реструктуризація Atos буде завершена до кінця 2024 року або у перші місяці наступного року. Початковий платіж у розмірі 150 млн. євро буде здійснено після підписання Договору купівлі акцій.

Підрозділ Advanced Computing об'єднує напрямки високопродуктивних обчислень (HPC) та квантових обчислень, а також бізнес-обчислень та штучного інтелекту. Наразі в підрозділі працює близько 2 500 співробітників, а його дохід у 2023 році становитиме близько 570 млн євро. Спираючись на технології Groupe Bull, придбані десять років тому, компанія постачає багато суперкомп'ютерних систем по всій Європі, включаючи JUWELS у Німеччині.

Існує також зобов'язання продати підрозділи Mission-Critical Systems та Cybersecurity Products, які принесли дохід у розмірі 340 млн євро у 2023 році і включають в себе бізнес Eviden.

Про важливість Atos свідчить нещодавнє продовження контракту з EUROCONTROL на суму 165 млн євро для управління європейським повітряним простором та авіації. Мова про загальноєвропейську цивільно-військову організацію, метою якої є підтримка більш ефективної та рентабельної європейської авіації.

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