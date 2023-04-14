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Уряд активно працює над дерегуляцією та цифровізацією послуг

14 апреля 2023 г., 17:25

Міжвідомча робоча група з дерегуляції щотижнево проводить аналіз дозволів і ліцензій, які заважають бізнесу розвиватися. З початку року було розглянуто 553 інструменти державного регулювання господарської діяльності. Зокрема, 30% інструментів із розглянутих процедур рекомендували скасувати, 70% – підлягають оптимізації.

На міжвідомчому рівні відбувається постійна робота щодо скасування застарілих та обтяжливих для бізнесу процедур державного регулювання. Мета уряду – максимально перевести зазначені процедури на декларативний принцип, а там де це не можливо – цифровізувати, щоб була максимальна синхронізація з реєстрами і мінімальна взаємодія з людьми.

«Коли на початку війни ми зіткнулися з паливною і продовольчою кризами, ми перевели багато процесів у дозвільні процедури. Зараз ми хочемо найкращі практики закріпити на рівні законодавства, адже бізнес під час війни має працювати», – зазначила Юлія Свириденко, міністр економіки України.

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