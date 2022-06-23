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Упродовж минулої доби ДСНС знешкодила 1343 вибухонебезпечні предмети

23 июня 2022 г., 14:05

Протягом доби 22 червня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучалися 139 разів: виявлено, вилучено і знешкоджено 1343 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежено територію площею 107 гектарів.

Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 144 630 вибухонебезпечних предметів та 602 кг вибухової речовини, у тому числі 1 996 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 61 916 гектарів.

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