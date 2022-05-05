United24 – нова глобальна ініціатива допомоги Україні

5 мая 2022 г., 15:15

Президент України Володимир Зеленський запустив глобальну ініціативу United24, яка поєднає людей з усього світу довкола допомоги Україні.



Першим із проєктів ініціативи стала фандрейзингова платформа United24 (https://u24.gov.ua/) — головне вікно для збору пожертв на підтримку України. Можливість зробити пожертву за один клік із будь-якої країни та отримати звіт щодо зібраних коштів.



Кошти будуть йти на офіційні рахунки НБУ, прив’язані до міністерств. НБУ звітує про збір один раз на день, міністерства звітують про розподіл та використання грошей раз на тиждень. Усі звіти будуть доступні на платформі. Аудитором платформи став «Делойт» в Україні.



Пожертвувати можна на один із трьох напрямів:

•‎ армія та розмінування,

•‎ гуманітарна та медична допомога,

•‎ відбудова України.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист