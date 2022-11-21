Улюбленці на всі часи

21 ноября 2022 г., 18:45

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Цього року у світовому рейтингу безглуздих паролів новий лідер – password. Рік тому він займав лише п’яте місце, а тепер вирвався на першу сходинку, відтіснивши багаторічного улюбленця необачних користувачів – 123456. Так міг би починатись репортаж про амбітного новачка якихось змагань. Якби йшлося не про черговий антирейтинг найпоширеніших паролів.

Компанія Nord Security, що поміж іншим розвиває додаток для зберігання паролів NordPass, у партнерстві з незалежними дослідниками представила черговий Топ-200 найпоширеніших паролів у 30 країнах світу. Спеціалісти дійшли невтішного висновку, що попри поступове зростання обізнаності про кібербезпеку, старі звички важко вмирають, а люди все ще активно використовують слабкі паролі для захисту своїх облікових записів.

Безумовним світовим лідером 2022 став password, який у дослідженій базі даних траплявся 5 млн разів. Найчастіше його використовували в Австралії, Великій Британії та Індії. Він більш як втричі випередив найближчого конкурента – 123456 – який перемагав в попередні два роки. Такий пароль цього року залишився найпопулярнішим у Бразилії, Індонезії, Італії, Чилі, Канаді, Колумбії, Угорщині, Малайзії тощо. Також у першу п’ятірку увійшли «складні» паролі – 123456789, guest та qwerty.

Цікаво, що в цілому жінки частіше використовують в паролях літери. На відміну від чоловіків, які віддають перевагу всіляким цифровим комбінаціям.

Щороку дослідники помічають ту саму закономірність – люди часто обирають за паролі назви улюблених спортивних команд, героїв фільмів та харчові продукти. Тож серед улюбленців всіх часів: смачне джерело білка fish, авто mini, гурт u2, фільм leon, модний бренд tiffany тощо.

Тож, зважаючи на це незайвим буде нагадати основні правила гігієни паролів.

1. Надійний пароль має бути складним. А саме містити принаймні 12 символів і складатися з низки великих і малих літер, цифр і символів. Найпростішим способом створення складних паролів є використання генератора паролів.

2. Не використовуйте паролі повторно. Єдиний пароль для кількох облікових записів значно полегшує роботу хакера. Якщо зламано лише один з них, під загрозу потрапляють усі інші.

3. Регулярно перевіряйте, якими обліковими записами ви все ще користуєтеся, а до яких більше не маєте доступу. Облікові записи, які не використовуються, можуть поставити під загрозу вашу безпеку в Інтернеті. Оскільки ви навіть не помітите, коли їх зламано. А вони можуть відкрити зловмиснику доступ до інших.

4. Регулярно перевіряйте стан свого пароля. Визначте слабкі, повторно використовувані або старі паролі та зміцніть свою онлайн-безпеку новими та складними.

5. Використання менеджера паролів для безпечного зберігання та доступу до ваших паролів є найпростішим способом підвищення загальної безпеки в Інтернеті.

Хоча, універсальне правило закликає не зберігати всі яйця в одному кошику. Тож довірити всі паролі від всіх облікових записів одному додатку – теж мабуть не найкраща ідея. Краще тренувати власну пам’ять. Заразом і профілактика хвороби Альцгеймера :)

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