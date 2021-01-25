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Улучшенные проточные батареи снизят стоимость хранения энергии в 5 раз

25 января 2021 г., 16:35
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Улучшенные проточные батареи снизят стоимость хранения энергии в 5 раз

Исследователи из Уорвикского университета (Великобритания) в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона нашли способ усовершенствовать гибридные проточные батареи, который позволяет безопасно для экологии хранить электроэнергию в течение очень долгого времени примерно за пятую часть стоимости существующих технологий.

О результатах данной работы рассказывается в декабрьском выпуске журнала ACS Applied Materials & Interfaces. Авторам статьи удалось улучшить три гибридные проточные батареи с помощью технологии, комбинирующей электроды на углеродной основе с недорогими электролитами (из широкодоступных марганца или серы).

Простое, но эффективное электрофоретическое осаждение наноуглеродных добавок (легированный азотом графен) в значительной степени увеличило долговечность и производительность электродов в кислой или щелочной среде.

Общая цена исходных химикатов у новых батарей примерно в 30 раз меньше, чем у литий-ионных конкурентов. По плотности энергии гибридная потоковая батарея, в частности полисульфид-воздушная (S-Air), в 500 раз превосходит гидроэлектрическую аккумулирующую систему с насосом. Кроме того, она намного компактнее и может быть размещена рядом с любым поколением электростанций на возобновляемых источниках энергии.

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