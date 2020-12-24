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UV-LED заменят бактерицидный спрей в борьбе с COVID-19

24 декабря 2020 г., 16:15
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Ультрафиолет заменит бактерицидный спрей в борьбе с COVID-19

Быстрый и эффективный способ дезинфекции с помощью уничтожающих коронавирус ультрафиолетовых светодиодов (UV-LED) разработали учёные из университета Тель-Авива (TAU). Израильские инженеры надеются, что эта недорогая технология обеззараживания предметов и помещений в ближайшем будущем станет доступной для личного и коммерческого использования.

На страницах журнала Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology команда TAU под руководством профессора Хадас Маманэ (Hadas Mamane) отчиталась о первом всеобъемлющем исследовании действия на представителя семейства коронавирус излучения UV-LED в широком диапазоне частот (длин волн).

В поисках оптимальной длины волны учёные обнаружили, что длина 285 нанометров (нм) почти так же эффективна, как 265 нм, требуя менее получаса для уничтожения более 99,9% коронавируса. Это важный результат, поскольку стоимость светодиодных ламп с первой длиной волны намного ниже, и они также более доступны.

«Сегодня весь мир ищет эффективные решения для дезинфекции коронавируса, — сказала профессор Мамане. — Проблема в том, что для обеззараживания автобуса, поезда, спортивного зала или самолета с помощью химического распыления, требуются привлечение рабочей силы, а для того, чтобы распыление дало эффект, химическому веществу нужно дать время подействовать на поверхности. Светодиодные же лампы можно установить, например, в системе вентиляции и кондиционирования воздуха и стерилизовать всасываемый, а затем выпускаемый в помещение воздух».

Важно помнить об опасностях, связанных с непродуманным применением этого метода для дезинфекции поверхностей внутри дома. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы человек не подвергался прямому воздействию ультрафиолета.

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