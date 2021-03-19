Ультрабуки Acer Swift 1 представлены в Украине

19 марта 2021 г., 13:05

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Украинское представительство Acer объявила о старте продаж новых ультрабуков Swift 1 на базе процессоров Intel Pentium Silver. Среди отличительных особенностей новинок можно отметить их больший ресурс автономности по сравнению с аналогичными моделями предыдущего поколения.

Acer Swift 1 (SF114-34) предоставляет все необходимые функции для учебы и работы благодаря четырехъядерным процессорам Intel Pentium Silver со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics и пассивным охлаждением. В отличие от предыдущих аналогов, новинки предлагают вдвое больший объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ DDR4 и накопители SSD с поддержкой NVMe объемом до 512 ГБ. Обновленный набор коммуникационных портов включает USB-C и USB 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных, а также устройство для чтения карт памяти, которое отсутствовало в моделях предыдущего поколения. Беспроводной адаптер 2×2 Intel Wi-Fi 6 (GIG +), работающий в двух диапазонах, почти в три раза улучшает пропускную способность и сокращает задержки по сравнению с адаптерами предыдущего поколения Wi-Fi 5 (802.11ac). Для удобного входа в Windows предусмотрено сканер отпечатков пальцев.

Модель Swift 1 весит 1,3 кг при толщине корпуса 14,95 мм, что было достигнуто сочетанием элементов конструкции из алюминия и пластика. Доступны четыре цвета корпуса: серебристый, золото сафари, розовая сакура и радужное серебро с эффектом радужных бликов на верхней крышке. Матовый слой, покрывающий 14-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD (1920×1080), эффективно рассеивает интенсивный свет. Дисплей окружают тонкие рамки, благодаря чему экран занимает 84% площади верхней части корпуса. Подсветка клавиатуры (опция) добавляет удобства при работе при неблагоприятном освещении.

Заявлено, что автономность Swift 1 достигает 16 часов. В дополнение функция быстрой зарядки гарантирует 4 часа автономной работы после первых 30 минут подзарядки устройства. Экранный фильтр BluelightShield уменьшает нагрузку на глаза, когда длительное время приходится работать за компьютером. Функция Acer ExaColor регулирует параметры гаммы, яркости и контраста для более выразительного отображения цветов и оттенков.

Цены на Acer Swift 1 SF114-34 (в частности на конфигурацию NX.A9UEU.00G) — стартуют от 13 999 грн.

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