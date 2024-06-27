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«Укртелеком» запропонує бізнес-клієнтам послугу «Операційний центр безпеки як сервіс»

27 июня 2024 г., 14:35
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«Укртелеком» у партнерстві з компанією ESKA Security пропонують сучасне рішення для системного запобігання кіберзагрозам. Нова послуга – SOC as a Service (SOCaaS) – забезпечує постійний моніторинг, оперативне виявлення та адекватне реагування на кіберзагрози, що дозволяє бізнесу фокусуватися на своїй основній діяльності, покладаючись на кваліфікованих фахівців у сфері кібербезпеки.

Комбіноване рішення рекомендоване для використання як малими та середніми підприємствами, так і корпораціями. Зокрема, воно включає такі функції: фаєрволи, апаратні та програмні рішення для захисту від DDoS атак, захист корпоративної пошти, рішення для захисту вебдодатків і запобігання витоку конфіденційної інформації та захист мереж SCADA; захист пристроїв кінцевого використання від атак (APT, Advanced Persistent Threats), які мають на меті спеціальні об'єкти або сфери діяльності; хмарну інфраструктуру, яка є віртуалізованою ЦОД і дозволяє користувачам створювати віртуалізовані та легко масштабовані ІТ-платформи; хмарну безпеку – використання технологій і рекомендацій для захисту даних та інформації у хмарній архітектурі; керування інцидентами й подіями та інші послуги.

«Важко переоцінити важливість кібербезпеки для зниження ризиків роботи й розвитку сучасного бізнесу. Раніше, послуги, які Укртелеком надавав для зовнішніх клієнтів, були сфокусовані на рішеннях для захисту серверів та робочих станцій. Але ми постійно працюємо над розширенням портфеля пропозицій. Тепер у партнерстві з ESKA Security ми надаватимемо клієнтам комплексну послугу Security Operation Center, яка допоможе перейти на інший рівень безпеки бізнесу. Послуга включає платформу технічних засобів, яка забезпечує збір та кореляцію інформації з інфраструктури замовника та команду професіоналів з великим досвідом, які 24/7 готові реагувати на кіберзагрози та допомогти замовнику оперативно їх усунути», – каже Павло Голіцин, заступник генерального директора з інформаційних технологій «Укртелеком».

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