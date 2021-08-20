 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Укртелеком» забезпечив 23 тис. абонентів Інтертелекому послугами фіксованої телефонії

20 августа 2021 г., 14:45
0 
 

За повідомленням «Укртелекому», близько 23 тисяч абонентів Інтертелекому продовжили користуватися послугами фіксованої телефонії зі збереженням номера на мережі «Укртелекому».

Абоненти ТОВ «Інтертелеком», який припинив надання телефонного зв’язку за технологією CDMA у низці областей, вже отримують послуги телефонії від АТ «Укртелеком». Загалом з початку перемикання можливістю зберегти чинний номер та продовжити отримувати послуги фіксованого зв’язку скористалися близько 23 тисяч абонентів, переважна більшість з яких — домашні користувачі (75%). Найбільша кількість перемикань відбулася в місті Києві та Харківській, Черкаській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, що з метою захисту інтересів споживачів АТ «Укртелеком» та ТОВ «Інтертелеком» домовились про переоформлення частини номерного ресурсу для продовження надання послуг фіксованого телефонного зв’язку абонентам у мережі «Укртелекому» у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кропивницький, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях та м. Київ.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  