«Укртелеком» забезпечив 23 тис. абонентів Інтертелекому послугами фіксованої телефонії

20 августа 2021 г., 14:45

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За повідомленням «Укртелекому», близько 23 тисяч абонентів Інтертелекому продовжили користуватися послугами фіксованої телефонії зі збереженням номера на мережі «Укртелекому».

Абоненти ТОВ «Інтертелеком», який припинив надання телефонного зв’язку за технологією CDMA у низці областей, вже отримують послуги телефонії від АТ «Укртелеком». Загалом з початку перемикання можливістю зберегти чинний номер та продовжити отримувати послуги фіксованого зв’язку скористалися близько 23 тисяч абонентів, переважна більшість з яких — домашні користувачі (75%). Найбільша кількість перемикань відбулася в місті Києві та Харківській, Черкаській і Чернігівській областях.

Нагадаємо, що з метою захисту інтересів споживачів АТ «Укртелеком» та ТОВ «Інтертелеком» домовились про переоформлення частини номерного ресурсу для продовження надання послуг фіксованого телефонного зв’язку абонентам у мережі «Укртелекому» у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кропивницький, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях та м. Київ.

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