«Укртелеком» відновлює понівечену кабельну інфраструктуру

12 июля 2022 г., 15:25

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За заявою «Укртелекому», аварійно-відновлювальні бригади та служби оператора продовжують відстежувати стан мереж і усувати наслідки інцидентів на мережах. Протягом минулого тижня, з 4 по 11 липня, інженери оператора відновлювали зв'язок для абонентів населених пунктів у різних областях країни, зокрема на Одещині, Рівненщині, Миколаївщині, Івано-Франківщині, Чернігівщині, Запоріжжі, Буковині.



В областях, де йдуть бойові дії, роботи тривають безперервно. У Донецькій області в місті Краматорськ після ворожого обстрілу російськими окупантами минулого тижня було зруйновано кабельну каналізацію “Укртелекому”. Фахівці оператора у координації з підрозділами ДСНС та ЗСУ зробили все можливе, щоб відновити роботу зонової лінії зв’язку вже на наступний день.



Також в області минулого тижня фахівці відновлювали роботу магістральної лінії на дільниці Бахмут-Слов’янськ. Аби провести всі необхідні роботи, аварійники чекали дозволу від ЗСУ на аварійно-ремонтні роботи.



Станом на 138 день війни інтернет від “Укртелекому” доступний у половині населених пунктів Донецької області, де є мережі оператора.



А тим часом на півдні, в Одеській області, фахівці усунули наслідки пошкодження невідомими особами волоконно-оптичної лінії. Аби відновити послуги для абонентів міста Татарбунари, фахівці змонтували постійну вставку оптичним кабелем довжиною півсотні метрів та дві додаткові муфти.



У Чернівецькій області для абонентів населених пунктів Сокиряни, Новодністровськ, Романківці, Кельменці відновлено надання послуг, які були тимчасово втрачено через пошкодження на мережі.



Тривають роботи з підключення об’єктів до телекоммереж на звільнених від окупантів територіях, де ворог знищив та зруйнував будівлі, інфраструктуру. Наприклад, в Ірпені було закінчено роботи з підключення відділення банку до телекомунікацій. Там інженери протягом декількох тижнів фактично будували нову телеком-інфраструктуру – виконано будівельно-монтажні роботи з будівництва телефонної каналізації та роботи з прокладання та монтажу близько тисячі метрів нових оптичних ліній.



Інженери Укртелекому боронять телекомунікаційний фронт країни у координації з Держспецзв'язком, ЗСУ та підрозділами ДСНС. Станом на 11 липня АТ «Укртелеком» забезпечує доступ до інтернету у 87% населених пунктів України, де є мережі “Укртелекому”, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

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