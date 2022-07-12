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«Укртелеком» відновлює понівечену кабельну інфраструктуру

12 июля 2022 г., 15:25
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За заявою «Укртелекому», аварійно-відновлювальні бригади та служби оператора продовжують відстежувати стан мереж і усувати наслідки інцидентів на мережах. Протягом минулого тижня, з 4 по 11 липня, інженери оператора відновлювали зв'язок для абонентів населених пунктів у різних областях країни, зокрема на Одещині, Рівненщині, Миколаївщині, Івано-Франківщині, Чернігівщині, Запоріжжі, Буковині.

В областях, де йдуть бойові дії, роботи тривають безперервно. У Донецькій області в місті Краматорськ після ворожого обстрілу російськими окупантами минулого тижня було зруйновано кабельну каналізацію “Укртелекому”. Фахівці оператора у координації з підрозділами ДСНС та ЗСУ зробили все можливе, щоб відновити роботу зонової лінії зв’язку вже на наступний день.
«Укртелеком» відновлював понівечену кабельну каналізацію то порвані лінії зв’язку
Також в області минулого тижня фахівці відновлювали роботу магістральної лінії на дільниці Бахмут-Слов’янськ. Аби провести всі необхідні роботи, аварійники чекали дозволу від ЗСУ на аварійно-ремонтні роботи.

Станом на 138 день війни інтернет від “Укртелекому” доступний у половині населених пунктів Донецької області, де є мережі оператора.
«Укртелеком» відновлював понівечену кабельну каналізацію то порвані лінії зв’язку
А тим часом на півдні, в Одеській області, фахівці усунули наслідки пошкодження невідомими особами волоконно-оптичної лінії. Аби відновити послуги для абонентів міста Татарбунари, фахівці змонтували постійну вставку оптичним кабелем довжиною півсотні метрів та дві додаткові муфти.

У Чернівецькій області для абонентів населених пунктів Сокиряни, Новодністровськ, Романківці, Кельменці відновлено надання послуг, які були тимчасово втрачено через пошкодження на мережі.
«Укртелеком» відновлював понівечену кабельну каналізацію то порвані лінії зв’язку
Тривають роботи з підключення об’єктів до телекоммереж на звільнених від окупантів територіях, де ворог знищив та зруйнував будівлі, інфраструктуру. Наприклад, в Ірпені було закінчено роботи з підключення відділення банку до телекомунікацій. Там інженери протягом декількох тижнів фактично будували нову телеком-інфраструктуру – виконано будівельно-монтажні роботи з будівництва телефонної каналізації та роботи з прокладання та монтажу близько тисячі метрів нових оптичних ліній.

Інженери Укртелекому боронять телекомунікаційний фронт країни у координації з Держспецзв'язком, ЗСУ та підрозділами ДСНС. Станом на 11 липня АТ «Укртелеком» забезпечує доступ до інтернету у 87% населених пунктів України, де є мережі “Укртелекому”, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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