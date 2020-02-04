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«Укртелеком» подключил к «оптике» более 460 учебных заведений

4 февраля 2020 г., 13:55

По сообщению «Укртелекома», оператор в 2019 году подключил к оптике более 270 образовательных учреждений. В целом же сейчас оптический интернет от Укртелекома имеется уже в более 460 учебных заведениях во всех областях. В основном, это опорные школы, лицеи, колледжи. Многие из них в районных центрах, небольших городах, поселках и даже отдаленных или труднодоступных селах. Так, например, недавно оптический интернет появился в отдаленных школах Буковины.

Благодаря скоростному интернету есть возможность для уроков онлайн, интерактивных занятий и развития STEM-образования.

Отмечается, что педагоги активно пользуются скоростным интернетом. По данным оператора, в среднем в сентябре 2019 одна школа, подключенная к сети оптического интернета (Gigabit Passive Optical Network), использовала более 400 Гб трафика. Если сравнивать с августом, образовательные учреждения стали потреблять на 75% больше трафика с началом учебного года.

Напомним, что сегодня интернетом от «Укртелекома» пользуются в 2340 населенных пунктах Украины.


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