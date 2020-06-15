«Укртелеком» и «Метинвест Диджитал» совместно предлагают облачные сервисы

15 июня 2020 г., 12:55

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По сообщению «Укртелекома», оператор в рамках стратегического партнерства заключил соглашение с «Метинвест Диджитал» по проектированию, настройке и поддержке облачных сервисов Microsoft Azure и гибридной инфраструктуры Microsoft365.

«Укртелеком» внедряет инфраструктуру Windows Virtual Desktop на 1,5 тысячи рабочих мест, а также систему долгосрочного хранения резервных копий корпоративных данных в Azure Backup. «Метинвест Диджитал» обеспечит планирование архитектуры, осуществит миграцию данных пользователей, а также обеспечит дальнейшую поддержку внедренных систем.

Отмечается, что выбор «Укртелеком» в качестве партнера компании «Метинвест Диджитал» связан с тем, что она является сертифицированным партнером Microsoft на уровне Gold Certified Partner. Центр экспертизы инфраструктуры компании имеет значительный опыт разработки архитектуры облачных решений, внедрения и поддержки широкого спектра инфраструктурных технологий, миграции данных. В прошлом году «Метинвест Диджитал» мигрировал в облако и внедрил облачные ИТ-сервисы для всех активов «Метинвеста» в Европе и США, а недавно завершил масштабную миграцию двух центральных дата-центров Группы на облачную платформу Microsoft Azure.

Сергей Детюк, генеральный директор «Метинвест Диджитал», прокомментировал: «Очень приятно отметить, что начатое в прошлом году партнерство между нашими компаниями выходит на новый уровень. Уверен, опыт «Метинвест Диджитал» во внедрении облачных решений и миграции позволит «Укртелекому» построить ИТ-сервисы, которые будут отвечать современным требованиям рынка — гибкости, адаптивности и надежности. Наш подход во внедрении инфраструктурных решений для клиентов базируется на лучших мировых практиках, а это означает обеспечение высокого уровня надежности ИТ-сервисов. Надеюсь, что результаты, которые мы получим для «Укртелекома», позволят еще больше углубить наше партнерское сотрудничество в будущем».

Кирилл Гончарук, директор по информационным технологиям «Укртелекома», отметил: «Мы рады продолжить сотрудничество с нашим партнером — «Метинвест Диджитал». На этот раз наши команды будут работать над развитием инфраструктурных решений для бизнеса на базе сервисов Microsoft Azure. С учетом модернизации опорной сети «Укртелекома», развития высокоскоростных волоконно-оптических линий передачи данных и экспертизы «Метинвест Диджитал» мы ожидаем дальнейшего повышения уровня непрерывности производственных процессов «Укртелекома» и создание гибкого и адаптивного технического инструментария для наших специалистов».

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