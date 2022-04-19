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"Укренерго" відновила три лінії 330 кВ, та ще йдуть роботи на девяти

19 апреля 2022 г., 10:35

Як заявила НЕК «Укренерго», компанія продовжує відновлювати магістральні мережі на звільнених територіях та в інших регіонах України.

Так нещодавно на сході Київської області включена в роботу одна лінія 330 кВ.

В цілому за останні дні завершено ремонтні роботи на трьох лініях 330 кВ. Ще на 6 лініях 330 кВ та трьох лініях 750 кВт тривають активні відновлювальні роботи. Найчастіше це усунення обривів проводів, заміна опор та ізоляції. На підстанціях одночасно із монтажем нового обладнання відбудовуються нові стіни та дахи. Більшість робіт зосереджена в Київському та Чернігівському регіонах.

Оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу відновили живлення понад 53 тисячам споживачів.
Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно  з мережею ENTSO-E. Впродовж останніх днів рівень споживання показав деяке зростання, що можна пов’язати із похолоданням та збільшенням числа підключених споживачів на звільнених територіях.

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