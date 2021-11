Український стартап MaxAh розробляє літієві джерела струму із використанням графену

11 ноября 2021 г., 14:35

Стартап MaxAh, який розробляє літієві джерела струму із використанням графену, повідомив про наступний крок у просуванні до поставленої мети.



Український державний хіміко-технологічний університет підтвердив перспективність проєкт MaxAh. Результати та висновки лабораторних досліджень, були представлені на двадцять другій міжнародній конференції ABAF “Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells”, яка пройшла у місті Брно, Чеська Республіка.



Як відмічається, запропонований компанією підхід продемонстрував значні покращення ключових показників енергоефективності літієвих джерел струму. Водночас проєкт MaxAh зацікавився український виробник електробайків Delfast, з яким було підписано меморандум про співпрацю .



“Отриманий вченими графен - перший двовимірний матеріал - алотропна модифікація вуглецю товщиною один атом. Унікальна атомарна структура, дивовижні та необмежні можливості! Ми маємо змогу синтезувати його в Україні та, згодом, поширювати наші розробки по всьому світу. Вже багато років наші вчені слідкують за всім, що відбувається навколо графену і саме зараз ми відчуваємо, що проєкт MaxAh стоїть на межі вирішального моменту, коли обіцянки пов’язані з цим матеріалом починають реалізовуватися в реальному житті”, підкреслила Шембель Олена Мойсеївна, Head of R&D MaxAh, доктор хімічних наук, професор УДХТУ.



Відповідно до звіту провідної аналітичної агенції Allied Market Research, глобальний розмір ринку Li-ion батарей із використанням графену, до 2027 року, досягне позначки 95,6 мільярдів доларів. Економічні прогнози та зацікавленість аудиторії у проекті – це основні стимули для стартапа MaxAh залучити додаткові інвестиції, з метою просування комерціалізації та масштабування власних розробок.



“Li-ion батареї, в останнє десятиліття, отримали значне поширення у різних галузях та сферах нашого життя. Від мобільних пристроїв та електротранспорту, до систем збереження та накопичення енергії для енергетичного сектору та сектору відновлювальної енергетики. Нажаль, сьогодні вони не здатні вирішити проблеми та задовольнити потреби, ні великих промислових галузей, ні кінцевого споживача – нас із вами. Наша технологія є рішенням у сфері накопичення, розподілу та зберігання енергії для всіх, без виключення, галузей світової промисловості”, заявив Сергій Васильович Дубіневич, MaxAh CEO:



Як повідомляється, результати та висновки досліджень проєкту MaxAh, будуть опубліковані вже наприкінці листопада 2021 року у міжнародному науково-теоретичному виданні “ECS Transaction (Journal of the Electrochemical Society)” у статті під назвою “Graphene's Correlation of Electrical and Magnetic Properties Manages the Modification and Increasing the Energy of Li Battery”.

