Український прилад для тестування РЕБ MiNiON-Bob вже в ЗСУ

2 декабря 2024 г., 8:25

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Як повідомляє «Мілітарний», розроблений в Україні прилад діагностування систем радіоелектронної боротьби MiNiON-Bob вже отримали військові.

У компанії Gedz Tech розповіли, що прилад вже відправлено бригадам Збройних Сил.

Компактний і портативний пристрій призначений для діагностування засобів радіоелектронної боротьби в діапазоні частот 720-1040 МГц, включно з FPV та подібними БПЛА.

Як зазначається, цей прилад корисний для слідкування за роботою засобів РЕБ і у випадку, якщо той перестає працювати на якомусь з діапазонів, то Minion подасть сигнал.

«MiNiON-Bоb забезпечує високу точність діагностування, простоту у використанні та надійність у бойових умовах», – зазначили у компанії.

Прилад оснащений OLED-дисплеєм і має тривалий час роботи до 8 годин. Його компактні розміри та міцний металевий корпус роблять MiNiON-Bоb зручним і ефективним інструментом для військових фахівців.

Прилад має Scan mode з постійним контролем рівня завад РЕБ та звуковою сигналізацією.

Українська технологічна компанія Gedz Tech, яка розробила пристрій, спеціалізується на виробництві безпілотників і радіоелектронних технологій для українського війська.

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