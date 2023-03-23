Український офіс Intellias у 2022 році заробив 130 млн дол.

23 марта 2023 г., 15:25

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Сумарний виторг українського офісу глобальної IT-компанії Intellias за 2022 рік становив 130 млн дол., де частка експорту склала 97%. Традиційно найбільшим ринком збуту IT-продуктів та сервісів компанії, а також послуг IT-консалтингу є країни західної Європи, зокрема з регіону DACH та Велика Британія, на які припадає половина всього торішнього експорту. Ще 31% експорту було реалізовано до США, по 7% в країни Близького Сходу та Скандинавії, 2% припадає на країни Центральної й Східної Європи та 3% експорту було реалізовано в інших країнах світу.

У 2022 році компанія продовжила впровадження стратегії глобалізації свого бізнесу. Зокрема, на додачу до офісу, який працює в Кракові з 2019 року Intellias відкрив ще три розробницькі центри в Польщі, а саме у Варшаві, Вроцлаві та Гданську. Крім того, було відкрито центри розробки в столиці Хорватії – місті Загреб, столиці Болгарії – місті Софія, в португальських Лісабоні та Порту, іспанській Малазі. Також компанія розпочала підготовку до відкриття офісів в Колумбії та Індії.

Придбавши у вересні 2022 року IT-компанію Digitally Inspired з головним офісом біля Лондону, Intellias став ще ближчим до клієнтів, посиливши свою присутність у Великій Британії. Також результатом M&A угоди стало потужне підсилення експертизи компанії в галузі Retail, на додачу до 21-річного досвіду в таких галузевих вертикалях як Financial Services & Insurance, Mobility та Telecom & Media. Наразі технологічні рішення Intellias присутні у майже 180 мільйонах автівок 10 глобальних брендів. Загалом технологічними розробками компанії користуються понад 2 млрд людей в усьому світі.

У 2023 році компанія планує пришвидшити зростання бізнесу у США, а також продовжить активний розвиток закордонних центрів розробки. Також важливим завданням буде забезпечення безперервності ведення бізнесу в Україні.

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