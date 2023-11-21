Українські виробники можуть безплатно приєднатися до SAP Business Network

21 ноября 2023 г., 11:25

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Компанія SAP надає можливість українським виробникам безкоштовно приєднатися до глобальної платформи B2B співпраці SAP Business Network і таким чином вийти на нові закордонні ринки.

SAP Business Network – це глобальна платформа для B2B співпраці, де компанії можуть контактувати, проводити транзакції, будувати партнерства та ділитися інформацією. Ця мережа дозволяє постачальникам і покупцям безперешкодно знаходити необхідні партнерства. Обслуговуючи майже 5 трлн дол. обороту щорічно за понад 800 млн транзакцій, в яких беруть участь покупці та постачальники зі 190 країн, SAP Business Network є найбільшою бізнес-мережею.

Українські виробники мають можливість приєднатися до SAP Business Network безоплатно, щоб продемонструвати свою продукцію сотням тисяч потенційних покупців по всьому світу. Щоб стати постачальником в бізнес-мережі, не потрібно бути клієнтом SAP, процес приєднання є простим та потребує лише створення стандартного облікового запису.

За майже два роки великої війни українські підприємства продемонстрували стійкість, адаптуючись до наявних викликів та обставин. Деякі не лише пристосувалися, але й змінили свої бізнес-моделі, щоб працювати на закордонних ринках та збільшувати експорт. Таке розширення бізнесу вимагає значних зусиль для його розвитку, адже часто потрібно шукати локальні партнерства та використовувати ефективні інструменти для зменшення витрат та часу для виходу на новий ринок.

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